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У Кабміні повідомили про 15
невиконаних зобов'язань...

У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 21:41

У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні існує приблизно п'ятнадцять невиконаних зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Дивися повний текст У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань України перед МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 21:41

а кто определяет, что является справедливой ценой,- МВФ, тогда зачем нам правительство?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 22:07

Cactus Люди определят это на выборах.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 22:24

самое интересное что в мире нет ни одной страны в которой стало бы лучше жить после сотрудничества с МВФ и Украина не исключение из этого правила...
Тракторист
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