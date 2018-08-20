На сьогодні існує приблизно п'ятнадцять невиконаних зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Дивися повний текст У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань України перед МВФ.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 21:41
У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні повідомили про 15 невиконаних зобов'язань України перед МВФ.
Додано: Чет 13 вер, 2018 21:41
а кто определяет, что является справедливой ценой,- МВФ, тогда зачем нам правительство?
Додано: Чет 13 вер, 2018 22:24
самое интересное что в мире нет ни одной страны в которой стало бы лучше жить после сотрудничества с МВФ и Украина не исключение из этого правила...
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