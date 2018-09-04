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Керівник Борисполя прогнозує, що в аеропорт запустять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 22:21
Пропонуємо до обговорення:
ендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін прогнозує хороший попит на залізничні перевезення між Києвом і повітряною гаванню, з часом навіть може знадобитися ставити на лінію двоповерхові поїзди.
Дивися повний текст Керівник Борисполя прогнозує, що в аеропорт запустять двоповерхові поїзди
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Додано: Чет 13 вер, 2018 22:21
в двухэтажных поездах просто физически нет места для чемоданов...
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