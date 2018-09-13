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IT-індустрія дає понад 3% ВВП Україні - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 22:31
Пропонуємо до обговорення:
Індустрія інформаційних технологій в Україні посідає третє місце за обсягами експортної виручки.
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