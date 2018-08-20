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У Грузії заборонили використання
поліетиленових пакетів

У Грузії заборонили використання поліетиленових пакетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 23:08

У Грузії заборонили використання поліетиленових пакетів

Пропонуємо до обговорення:
Грузія відмовляється від використання поліетиленових пакетів. Уже з першого жовтня цього року набере чинності заборона на виготовлення найтонших з них.

Дивися повний текст У Грузії заборонили використання поліетиленових пакетів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 23:09

Классно!
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