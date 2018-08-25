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Samsung і Google розробляють
додаток, що заміняє SMS

Samsung і Google розробляють додаток, що заміняє SMS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 03:41

Samsung і Google розробляють додаток, що заміняє SMS

Пропонуємо до обговорення:
Samsung і Google уклали партнерство з метою спільного просування стандарту обміну повідомленнями RCS, який має прийти на зміну SMS.

Дивися повний текст Samsung і Google розробляють додаток, що заміняє SMS.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 03:41

Ну это потрясающий своей новизной и новаторством функционал...
J0va
 
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