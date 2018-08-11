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На Сахалінському родовищі
почали буріння нової свердловини

На Сахалінському родовищі почали буріння нової свердловини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 04:30

На Сахалінському родовищі почали буріння нової свердловини

Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні - Укрнафтобуріння - почала буріння свердловини №24 на Сахалінському родовищі.

Дивися повний текст На Сахалінському родовищі почали буріння нової свердловини.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 04:30

какая важная новость!))
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