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Lexus вивів на ринок
автомобіль без дзеркал (фото)

Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:11

Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Lexus передбачив у моделі ES нову опцію - відсутність бічних дзеркал, замість них використовуються камери заднього виду.

Дивися повний текст Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:11

Тоді робили б їх в салоні, щоб на видимість не впливав дощ або інше забруднення скла/екрану, що замінює дзеркало.
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