Автовиробник Lexus передбачив у моделі ES нову опцію - відсутність бічних дзеркал, замість них використовуються камери заднього виду.
Дивися повний текст Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:11
Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lexus вивів на ринок автомобіль без дзеркал (фото).
Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:11
Тоді робили б їх в салоні, щоб на видимість не впливав дощ або інше забруднення скла/екрану, що замінює дзеркало.
|