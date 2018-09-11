Львів бере зобов’язання щодо поступового, але цілковитого переведення міської енергосистеми на відновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену» енергетику.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:51
У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену»...
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Дивися повний текст У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену» енергетику.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:51
Скорость шокирует. Это значит тем кому сейчас по 10 будет по 41 году.
То есть другими словами почти никогда. Тем более те кто у власти не будут там через 5 лет
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