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У Львові до 2050 року планують
перейти на «зелену»...

У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену»...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:51

У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену»...

Пропонуємо до обговорення:
Львів бере зобов’язання щодо поступового, але цілковитого переведення міської енергосистеми на відновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст У Львові до 2050 року планують перейти на «зелену» енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 07:51

Скорость шокирует. Это значит тем кому сейчас по 10 будет по 41 году.
То есть другими словами почти никогда. Тем более те кто у власти не будут там через 5 лет
vova_pochernin
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