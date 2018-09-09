Борги, згідно із законом України, мають бути передані на нову компанію.
Дивися повний текст Спершу борги - потім газ: Коболєв сказав, коли буде угода з Київтеплоенерго.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:15
Спершу борги - потім газ: Коболєв сказав, коли буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спершу борги - потім газ: Коболєв сказав, коли буде угода з Київтеплоенерго.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:15
Отрезайте газ тем, кто за него не платит.
Например при сумме долга от 1000 грн.
Это стандартная схема во всем цивилизованном Мире. Если клиент захочет оплатить долг и подключится, то пусть переплачивает за повторное подключение.
Но для этого же нужно что-то делать, а гос организации не привыкли к такому. Им бы пользоваться готовой структурой от Совка и денюжку получать.
|