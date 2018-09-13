Виплати можуть тривати не більше 360 днів протягом двох років.
Дивися повний текст В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:20
В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:20
Минимальное пособие 21$)))
Максимальное 260$)))
Цэ - пэрэмога!
А как прожить на такое пособие нардэпы покажут?
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