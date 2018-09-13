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В Україні з початку року
збільшиться мінімальний розмір...

В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:20

В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати можуть тривати не більше 360 днів протягом двох років.

Дивися повний текст В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:20

Минимальное пособие 21$)))
Максимальное 260$)))
Цэ - пэрэмога!
А как прожить на такое пособие нардэпы покажут?
priem_metalla86
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