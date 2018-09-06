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Курс долара США слабо знижується до кошика світових валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара США продовжує слабо знижуватись до основних світових валют після падіння днем раніше до мінімуму за два тижні на даних про ослаблення інфляції в країні, повідомляє MarketWatch.
Дивися повний текст Курс долара США слабо знижується до кошика світових валют
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:35
Интересно как он поведет по отношению к гривне после сегодняшнего оглашения суда по долгам овоща. 3 ярда отдать это нам равносильно ножу по горлу.
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p_a_l
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