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Курс долара США слабо знижується
до кошика світових валют

Курс долара США слабо знижується до кошика світових валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:34

Курс долара США слабо знижується до кошика світових валют

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара США продовжує слабо знижуватись до основних світових валют після падіння днем раніше до мінімуму за два тижні на даних про ослаблення інфляції в країні, повідомляє MarketWatch.

Дивися повний текст Курс долара США слабо знижується до кошика світових валют.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:35

Интересно как он поведет по отношению к гривне после сегодняшнего оглашения суда по долгам овоща. 3 ярда отдать это нам равносильно ножу по горлу.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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