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Xiaomi випустила наручники
для дітей (фото)

Xiaomi випустила наручники для дітей (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:21

Xiaomi випустила наручники для дітей (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Китайські розробники компанії Xiaomi випустили поводок для дітей Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet, вартістю 8 доларів.

Дивися повний текст Xiaomi випустила наручники для дітей (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:21

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lozinskiyjenya84
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