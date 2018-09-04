Китайські розробники компанії Xiaomi випустили поводок для дітей Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet, вартістю 8 доларів.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:21
Xiaomi випустила наручники для дітей (фото)
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Дивися повний текст Xiaomi випустила наручники для дітей (фото).
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