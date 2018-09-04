У розвиток газотранспортної системи України протягом 2018-2027 років передбачено інвестувати 60 мільярдів гривень.
Дивися повний текст У розвиток української ГТС планують інвестувати 60 мільярдів - Укртрансгаз.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:22
У розвиток української ГТС планують інвестувати 60...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У розвиток української ГТС планують інвестувати 60 мільярдів - Укртрансгаз.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:49
Вот если столько потратить на энергоэффективность (теплые кредиты, инновации)!
Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:09
Фишка в том что если не будет достаточного транзита российского газа то систему надо переделывать. Неприятные лишние расходы, и дорого, и это только на начальном этапе. Но назовем это инвестициями в развитие и тп. А еще тут разовой платой не отделаться и в итоге подорожает вся доставка газа украинскому потребителю. Любий ло за все заплатит.
ДС мне друг, но истина дороже
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