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У розвиток української ГТС
планують інвестувати 60...

У розвиток української ГТС планують інвестувати 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:22

У розвиток української ГТС планують інвестувати 60...

Пропонуємо до обговорення:
У розвиток газотранспортної системи України протягом 2018-2027 років передбачено інвестувати 60 мільярдів гривень.

Дивися повний текст У розвиток української ГТС планують інвестувати 60 мільярдів - Укртрансгаз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:22

Вот это размах! Глобально!!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:49

Вот если столько потратить на энергоэффективность (теплые кредиты, инновации)!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:09

Фишка в том что если не будет достаточного транзита российского газа то систему надо переделывать. Неприятные лишние расходы, и дорого, и это только на начальном этапе. Но назовем это инвестициями в развитие и тп. А еще тут разовой платой не отделаться и в итоге подорожает вся доставка газа украинскому потребителю. Любий ло за все заплатит.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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