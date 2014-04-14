Оказываю Услуги 1С. Программист 1С. Удаленная установка прог

Установка программ 1С – 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие и т.д..
Работаю и напрямую, и удалённо (через TeamViewer, по телефону, через скайп, вайбер и т.д.)
Работа с 1С 7.7, 1С 8.
Настройка формирования отчётов в 1С.
Работа со всеми типами конфигураций 1С. Доработка и создание конфигураций 1С под нужды заказчика.
Обновление конфигураций 1С.
Автоматизация малого, среднего и крупного бизнеса вне зависимости от рода деятельности.
Системное администрирование.
Установка торгового оборудования – термопринтеры, принтеры чеков, принтеры этикеток, сканеры штрихкода, считыватели магнитных карт.
Сайт, где подробнее об услугах [url]SoftUp.Com.UA[/url]
400 грн./час
+38 067 10 396 10, +38 093 495 494 6