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Оказываю Услуги 1С. Программист
1С. Удаленная установка прог

Оказываю Услуги 1С. Программист 1С. Удаленная установка прог
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:23

Оказываю Услуги 1С. Программист 1С. Удаленная установка прог

Установка программ 1С – 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие и т.д..
Работаю и напрямую, и удалённо (через TeamViewer, по телефону, через скайп, вайбер и т.д.)
Работа с 1С 7.7, 1С 8.
Настройка формирования отчётов в 1С.
Работа со всеми типами конфигураций 1С. Доработка и создание конфигураций 1С под нужды заказчика.
Обновление конфигураций 1С.
Автоматизация малого, среднего и крупного бизнеса вне зависимости от рода деятельности.
Системное администрирование.
Установка торгового оборудования – термопринтеры, принтеры чеков, принтеры этикеток, сканеры штрихкода, считыватели магнитных карт.
Сайт, где подробнее об услугах [url]SoftUp.Com.UA[/url]

400 грн./час

+38 067 10 396 10, +38 093 495 494 6
Денис_1С
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.03.18
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