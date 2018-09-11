Україна і Європейський Союз сьогодні, 14 вересня, підпишуть меморандум про надання мільярда євро макрофінансової допомоги.
Дивися повний текст Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда євро від ЄС.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:42
Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда євро від ЄС.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:42
Нам ПОПа опять рассказывает, что якобы пообещали жениться... До выборов? После МВФ.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:17
какое достижение, наверно все должны одеть вышиванки, обмотаться флагами и такими гордыми ходить, что в очередной раз получим подачку...
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