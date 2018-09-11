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Порошенко на YES анонсував
отримання Україною мільярда...

Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:42

Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Європейський Союз сьогодні, 14 вересня, підпишуть меморандум про надання мільярда євро макрофінансової допомоги.

Дивися повний текст Порошенко на YES анонсував отримання Україною мільярда євро від ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 10:42

Нам ПОПа опять рассказывает, что якобы пообещали жениться... До выборов? После МВФ.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:17

какое достижение, наверно все должны одеть вышиванки, обмотаться флагами и такими гордыми ходить, что в очередной раз получим подачку...
Cactus
 
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