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Порошенко заперечує можливість дефолту України в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Україну очікують пікові виплати за державним боргом в 2019 році, однак подолання економічної кризи й ефективна економічна політика дозволить країні зберегти фінансову стабільність, заявив Президент країни Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко заперечує можливість дефолту України в 2019 році
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:29
Украина - история успеха. Слов нет... В чем успех? В том, что 7% украинцев имеют возможность слетать в венскую оперу на кофе?
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:35
И снова "попередники" виноваты.
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toanva
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