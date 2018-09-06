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Голова НБУ оцінив перебіг
переговорів з МВФ

Голова НБУ оцінив перебіг переговорів з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:32

Голова НБУ оцінив перебіг переговорів з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Яків Смолій висловив свою точку зору.

Дивися повний текст Голова НБУ оцінив перебіг переговорів з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:33

предлагаю всем банкам слово "кредит" заменить на слово "помощь".
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