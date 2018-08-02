На сайті Львівського автобусного заводу раптом з'явилося повідомлення, що компанія відновила свою роботу.
Дивися повний текст ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу зібрану техніку.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:58
ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу...
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Дивися повний текст ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу зібрану техніку.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:58
Возобновил, ага. Пол-территории в руинах, на остальной уже стоят многоэтажки разной степени готовности. Еще пару лет и на месте ЛАЗа будет новый микрорайон.
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