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ЛАЗ знову став до ладу: на
заводі відзвітували про першу...

ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:58

ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Львівського автобусного заводу раптом з'явилося повідомлення, що компанія відновила свою роботу.

Дивися повний текст ЛАЗ знову став до ладу: на заводі відзвітували про першу зібрану техніку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:58

Возобновил, ага. Пол-территории в руинах, на остальной уже стоят многоэтажки разной степени готовности. Еще пару лет и на месте ЛАЗа будет новый микрорайон.
Nickoss1
 
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