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Євросоюз як історичний проект може бути досконалим і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко переконаний, що історичний проект Європейського Союзу може вважатися завершеним тільки з Україною, бо український кордон – це кордон сучасної європейської цивілізації.
Дивися повний текст Євросоюз як історичний проект може бути досконалим і завершеним тільки з Україною - Порошенко
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02
"И самое главное – у меня есть уникальный опыт , как защищаться - переводим деньги в оффшор и пугаем народ по всем сми, чтоб вопросов не задавал."
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