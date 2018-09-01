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Євросоюз як історичний проект
може бути досконалим і...

Євросоюз як історичний проект може бути досконалим і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02

Євросоюз як історичний проект може бути досконалим і...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко переконаний, що історичний проект Європейського Союзу може вважатися завершеним тільки з Україною, бо український кордон – це кордон сучасної європейської цивілізації.

Дивися повний текст Євросоюз як історичний проект може бути досконалим і завершеним тільки з Україною - Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02

"И самое главное – у меня есть уникальный опыт , как защищаться - переводим деньги в оффшор и пугаем народ по всем сми, чтоб вопросов не задавал."
toanva
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