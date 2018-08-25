Через 10 років після початку світової фінансової кризи 2008 року, аналітики вирішили проаналізувати найбільш ризикові іпотечні ринки світу.
Дивися повний текст Шведський та австралійський іпотечні ринки стали найбільш ризиковими у світі.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:33
Шведський та австралійський іпотечні ринки стали...
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Дивися повний текст Шведський та австралійський іпотечні ринки стали найбільш ризиковими у світі.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:33
США тоже ненамного отстали, там цены недвиги уже на докризисном уровне, а ставки по ипотеке растут. Плюс 2 новых пузыря - фондовый рынок и долговой. Кризис ничему не научил!
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