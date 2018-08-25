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Шведський та австралійський
іпотечні ринки стали...

Шведський та австралійський іпотечні ринки стали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:33

Шведський та австралійський іпотечні ринки стали...

Пропонуємо до обговорення:
Через 10 років після початку світової фінансової кризи 2008 року, аналітики вирішили проаналізувати найбільш ризикові іпотечні ринки світу.

Дивися повний текст Шведський та австралійський іпотечні ринки стали найбільш ризиковими у світі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:33

США тоже ненамного отстали, там цены недвиги уже на докризисном уровне, а ставки по ипотеке растут. Плюс 2 новых пузыря - фондовый рынок и долговой. Кризис ничему не научил!
val1963766
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