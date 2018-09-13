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Суд заборонив Омеляну
виїжджати з України

Суд заборонив Омеляну виїжджати з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:18

Суд заборонив Омеляну виїжджати з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила суддя Анна Сергієнко.

Дивися повний текст Суд заборонив Омеляну виїжджати з України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:18

"Министр считает, что это препятствует его работе как министра.".. хэ..по-нормальному этот прыщ должен был вообще подать в отставку после наличия УД на него...ну он-то - мелочь по сравнению с коллегами из КМУ и пр. "контор"...
maestro71
 
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