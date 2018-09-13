Про це повідомила суддя Анна Сергієнко.
Дивися повний текст Суд заборонив Омеляну виїжджати з України.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:18
Суд заборонив Омеляну виїжджати з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд заборонив Омеляну виїжджати з України.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:18
"Министр считает, что это препятствует его работе как министра.".. хэ..по-нормальному этот прыщ должен был вообще подать в отставку после наличия УД на него...ну он-то - мелочь по сравнению с коллегами из КМУ и пр. "контор"...
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