RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд США прирівняв
криптовалюти до цінних паперів

Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:23

Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів

Пропонуємо до обговорення:
Федеральний суддя США постановив, що криптовалюти потрапляють під закони країни про цінні папери, а не є валютою.

Дивися повний текст Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84484
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:24

криптовалюта - к валюте не имеет никакого отношения..просто хитрое название... за названием финансовая пирамида... ее участники всячески привлекают в пирамиду новых участников...без новых участников(лохов) пирамида быстро развалиться...
germ
 
Повідомлень: 84
З нами з: 09.05.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти
R2 » П'ят 07 вер, 2018 06:39
2 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 19:12
myshapiton
Венесуела прив'яже ціни і зарплати до криптовалюти Petro
R2 » Сер 15 сер, 2018 14:30
3 197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 16:30
gudwin
Європейський парламент: криптовалюти можуть...
R2 » Нед 05 сер, 2018 08:32
8 569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 сер, 2018 01:36
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.