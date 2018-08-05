Федеральний суддя США постановив, що криптовалюти потрапляють під закони країни про цінні папери, а не є валютою.
Дивися повний текст Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:23
Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд США прирівняв криптовалюти до цінних паперів.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:24
криптовалюта - к валюте не имеет никакого отношения..просто хитрое название... за названием финансовая пирамида... ее участники всячески привлекают в пирамиду новых участников...без новых участников(лохов) пирамида быстро развалиться...
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