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Ердоган заборонив туркам
купувати нерухомість за долари

Ердоган заборонив туркам купувати нерухомість за долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:28

Ердоган заборонив туркам купувати нерухомість за долари

Пропонуємо до обговорення:
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ про проведення операцій з нерухомістю виключно в турецькій лірі.

Дивися повний текст Ердоган заборонив туркам купувати нерухомість за долари.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:28

У нас при курсе 8 тоже запретили, но что-то это не особо помогло.
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