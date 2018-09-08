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США вперше за 45 років стали лідером з нафтовидобутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
США стали світовим лідером з видобутку нафти вперше за 45 років.
Дивися повний текст США вперше за 45 років стали лідером з нафтовидобутку
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:03
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