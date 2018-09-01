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Сума хабарів у системі ДАБІ в регіонах зросла з часів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Система містобудування, у тому числі Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), є однією з найбільш криміналізованих в країні, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
Дивися повний текст Сума хабарів у системі ДАБІ в регіонах зросла з часів Януковича – генпрокурор
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:14
Реєстрація всіх дозвільних документів як на початок будівництва так і готовність до експлуатації відбувається ЧЕРЕЗ КИЇВ!!!! які там обласні органи???? ви в себе спочатку наведіть порядок!!!!!! Якби були нормальні суди, питання корупції не стояло би.
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alextkachev86
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