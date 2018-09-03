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Четверта лінія метро у Києві
буде реалізована в стислі...

Четверта лінія метро у Києві буде реалізована в стислі...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:43

Четверта лінія метро у Києві буде реалізована в стислі...

Пропонуємо до обговорення:
Проект із будівництва четвертої лінії метро у Києві має бути реалізований в стислі терміни.

Дивися повний текст Четверта лінія метро у Києві буде реалізована в стислі терміни - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:44

Не ну если педалик китайцам мешать не будет. То реализуют как планировали. Вот интересно станет когда придет пора долги отдавать за это метро, но то уже такое. Педалика уже не будет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 15:54

Не хочу метро на Троєщину! Тільки но побудують- натикають висоток по всім дворам і забудують все що можна і не можна. А так хоч дихати можна.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:04

Уже один раз "кинули" китайцев на 3 лярда баксов.
Теперь что попытка номер два?
Shram
 
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