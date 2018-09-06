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Ставки за депозитами в гривні
і валюті: цікаве за тиждень

Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:05

Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень

Пропонуємо до обговорення:
Бажаєте розмістити депозит, але не знаєте, який банк і умови обрати?

Дивися повний текст Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:05

"Также аналитики портала Finance.ua ежедневно сравнивают все изменения ставок и условий." врут, читают форум а банки не смотрят
demichh
 
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