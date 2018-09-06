Бажаєте розмістити депозит, але не знаєте, який банк і умови обрати?
Дивися повний текст Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:05
Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень
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Дивися повний текст Ставки за депозитами в гривні і валюті: цікаве за тиждень.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:05
"Также аналитики портала Finance.ua ежедневно сравнивают все изменения ставок и условий." врут, читают форум а банки не смотрят
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