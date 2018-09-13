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Нові правила парковки: машини
зможуть евакуювати, а...

Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:25

Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а...

Пропонуємо до обговорення:
У всій Україні за 8 місяців цього року за парковку на місцях для інвалідів оштрафували всього 179 водіїв.

Дивися повний текст Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а штрафи будуть виписувати без водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:26

Краще б збільшили кількість безплатних стоянок у центральній частині міста. Дбають не про зручності для киян, а про те, щоб набити свою мошну. Глитаї!
tapack0wal
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