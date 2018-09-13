У всій Україні за 8 місяців цього року за парковку на місцях для інвалідів оштрафували всього 179 водіїв.
Дивися повний текст Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а штрафи будуть виписувати без водіїв.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:25
Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила парковки: машини зможуть евакуювати, а штрафи будуть виписувати без водіїв.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:26
Краще б збільшили кількість безплатних стоянок у центральній частині міста. Дбають не про зручності для киян, а про те, щоб набити свою мошну. Глитаї!
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