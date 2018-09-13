Україна могла б відмовитися від зовнішніх запозичень, якби не необхідність віддавати борги.
Дивися повний текст Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:29
Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ
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Дивися повний текст Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ.
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