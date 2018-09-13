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Порошенко пояснив,
навіщо Україні гроші МВФ

Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:29

Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна могла б відмовитися від зовнішніх запозичень, якби не необхідність віддавати борги.

Дивися повний текст Порошенко пояснив, навіщо Україні гроші МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:29

стоит ли наркаману давать новые дозы наркотиков...
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