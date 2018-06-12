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"Донбасенерго" знайшло
заміну вугіллю

"Донбасенерго" знайшло заміну вугіллю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:17

"Донбасенерго" знайшло заміну вугіллю

Пропонуємо до обговорення:
Слов'янська ТЕС планує використовувати новий вид палива - нафтовий кокс.

Дивися повний текст \"Донбасенерго\" знайшло заміну вугіллю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:17

Это чо мазут теперь стал нефтяным коксом? Представляю себе цену выработанной энергии.
vitali_kalinin
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