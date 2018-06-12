Слов'янська ТЕС планує використовувати новий вид палива - нафтовий кокс.
Дивися повний текст \"Донбасенерго\" знайшло заміну вугіллю.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:17
"Донбасенерго" знайшло заміну вугіллю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Донбасенерго\" знайшло заміну вугіллю.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:17
Это чо мазут теперь стал нефтяным коксом? Представляю себе цену выработанной энергии.
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