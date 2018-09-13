У Міністерстві фінансів вважають, що Україні вдасться переконати Верховний Суд визнати і залишити чинними висновки Апеляційного суду.
Дивися повний текст Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо \"боргу Януковича\".
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:26
Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо "боргу...
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Дивися повний текст Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо \"боргу Януковича\".
Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:26
Нежданчик, дело было заведомо проигрышным.
Английские судьи восприняли вопрос очень лично после отравления Скрипалей.
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