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Мінфін прокоментував виграш України
апеляції щодо "боргу...

Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо "боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:26

Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо "боргу...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів вважають, що Україні вдасться переконати Верховний Суд визнати і залишити чинними висновки Апеляційного суду.

Дивися повний текст Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо \"боргу Януковича\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:26

Нежданчик, дело было заведомо проигрышным.
Английские судьи восприняли вопрос очень лично после отравления Скрипалей.
myshapiton
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