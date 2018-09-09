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Facebook почав перевіряти
достовірність фото і відео

Facebook почав перевіряти достовірність фото і відео
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:32

Facebook почав перевіряти достовірність фото і відео

Пропонуємо до обговорення:
Американська Facebook Inc., якій належить найбільша у світі соціальна мережа, почала перевіряти фотографії та відео на достовірність, повідомила менеджер з продуктів Антонія Вудфорд в корпоративному блозі.

Дивися повний текст Facebook почав перевіряти достовірність фото і відео.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:32

Странные люди. Можно зверюшку какого-нибудь отправить, можно артиста, так что теперь. Уже не знают, что придумать, бесятся от притока шарового бабла от центробанков, которые скупают их акции.
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