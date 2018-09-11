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Долар зміцнюється після
публікації статданих щодо...

Долар зміцнюється після публікації статданих щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:33

Долар зміцнюється після публікації статданих щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Доларовий індекс піднімається в п'ятницю після публікації статданих.

Дивися повний текст Долар зміцнюється після публікації статданих щодо економіки США.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:33

И где ж был позитив? Рекорднный за всю историю для отчетного месяца дефицит бюджета что ли?
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