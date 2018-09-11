Доларовий індекс піднімається в п'ятницю після публікації статданих.
Дивися повний текст Долар зміцнюється після публікації статданих щодо економіки США.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:33
Долар зміцнюється після публікації статданих щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар зміцнюється після публікації статданих щодо економіки США.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:33
И где ж был позитив? Рекорднный за всю историю для отчетного месяца дефицит бюджета что ли?
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