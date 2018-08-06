Журналісти аналізували, які активи Фонду розкупають швидше за інші.
Дивися повний текст Великий розпродаж: кому Фонд гарантування віддає найбільші активи.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:43
Великий розпродаж: кому Фонд гарантування віддає...
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Дивися повний текст Великий розпродаж: кому Фонд гарантування віддає найбільші активи.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 17:43
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