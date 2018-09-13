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Вчительські зарплати 2019
року зростуть: Мінімум буде...

Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:40

Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на оплату праці вчителів.

Дивися повний текст Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде 6,9 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:40

зарплаты повысят на 10%, а за это время тарифы и товары выростут в цене как минимум на 20%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:01

Сейчас учитель получает больше, чем преподаватель в вузе и тем более, чем научный сотрудник. Все перевернулась. Такого правительство понатворило...
ygn
 
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