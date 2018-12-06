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Вчительські зарплати 2019
року зростуть: Мінімум буде...

Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:40

Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на оплату праці вчителів.

Дивися повний текст Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде 6,9 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:40

зарплаты повысят на 10%, а за это время тарифы и товары выростут в цене как минимум на 20%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:01

Сейчас учитель получает больше, чем преподаватель в вузе и тем более, чем научный сотрудник. Все перевернулась. Такого правительство понатворило...
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:38

Де ви бачили таки зарплати у вчителів? Маю 2 категорію, отримую 3800. Аж смішно
binaholidays
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:11

Сегодня учитель получает на руки чистыми за ставку 3600-3800 грн!!! Ау ребята вы кто те люди которые получают 8-9 тис??? Чтобы получать хотяби 6 нужно работать в2-3 ставки)))
ukrcukr2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:57

У мене І категорія. Ставка 4400, плюс класне керівництво 1100 і 15% престижності, які можна не рахувати, бо 18% УСІ податки. І того - біля 5200 отримую на руки. Про які 8000 ви розповідаєте?! Аж смішно...
lelek1104
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:53

У вашій статті помилка - у жодного вчителя школи, і навіть викладача ВНЗ немає окладів такого розміру. У вчителя вищої категорії (14 розряд за тарифною сіткою) оклад приблизно складає 4300 грн. Про оклади понад 6000 у спеціаліста можна тільки мріяти.
annaoleksandrivnavr
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:53

Вам щастить, що такі зарплати, працюю 5 років, а маю тільки 3000.
jasha95
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