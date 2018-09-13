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Данія має намір продати Україні
три списані військові...

Данія має намір продати Україні три списані військові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:42

Данія має намір продати Україні три списані військові...

Пропонуємо до обговорення:
Стокгольмський інститут вивчення проблем світу (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) у щорічному звіті про експортні операції з продажу зброї опублікував інформацію про готовність уряду Данії реалізувати Україні мінні тральщики.

Дивися повний текст Данія має намір продати Україні три списані військові кораблі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:42

и зачем нам этот металлолом?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:46

  Тракторист написав:и зачем нам этот металлолом?...


неплохое оружие, лучше чем вообще никакого. год постройки 80е-90е. не такое уж и старое.

Вооружение
Радиолокационное вооружение Terma Scanter Mil 009
EADS TRS-3D или
Plessey AWS-6
SaabTech Vectronics 9LV 200 Mk 3
Радиоэлектронное вооружение Thales TMS 2640 Salmon
Артиллерия 1 × 76-мм ОТО Бреда
2 × 12,7 мм пулёмёта
Зенитная артиллерия 35-мм «Эрликон Миллениум»
Ракетное вооружение 8 ПКР «Гарпун»
УВП Mk48:
12 «Си Спарроу»
Минно-торпедное вооружение 2 × 2 ТА MU90
60 мин
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:03

Украина - страна европейского металлолома. Что у них не годно, мы починим. Правда обслуживание будет обходиться с каждым разом дороже ....
asdrud2016
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:15

Страна евроблях.
Автоевробляхи, вертоевробляхи, трамваеевробляхи уже есть.
Теперь и акваевробляхи будут.

А что - зачем давать гос.заказ своим судостроителям, авиастроителям и прочим машиностроителям?

Берем кредит тратим на списанную в Европе б/у технику.
Работников украинских заводов увольняем и отправляем на заработки за границу.
Потом дружно надеемся на их переводы дабы отдать кредиты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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