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Данія має намір продати Україні три списані військові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Стокгольмський інститут вивчення проблем світу (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) у щорічному звіті про експортні операції з продажу зброї опублікував інформацію про готовність уряду Данії реалізувати Україні мінні тральщики.
Дивися повний текст Данія має намір продати Україні три списані військові кораблі
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R2
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:42
и зачем нам этот металлолом?...
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Тракторист
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:46
Тракторист написав:
и зачем нам этот металлолом?...
неплохое оружие, лучше чем вообще никакого. год постройки 80е-90е. не такое уж и старое.
Вооружение
Радиолокационное вооружение Terma Scanter Mil 009
EADS TRS-3D или
Plessey AWS-6
SaabTech Vectronics 9LV 200 Mk 3
Радиоэлектронное вооружение Thales TMS 2640 Salmon
Артиллерия 1 × 76-мм ОТО Бреда
2 × 12,7 мм пулёмёта
Зенитная артиллерия 35-мм «Эрликон Миллениум»
Ракетное вооружение 8 ПКР «Гарпун»
УВП Mk48:
12 «Си Спарроу»
Минно-торпедное вооружение 2 × 2 ТА MU90
60 мин
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:03
Украина - страна европейского металлолома. Что у них не годно, мы починим. Правда обслуживание будет обходиться с каждым разом дороже ....
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asdrud2016
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:15
Страна евроблях.
Автоевробляхи, вертоевробляхи, трамваеевробляхи уже есть.
Теперь и акваевробляхи будут.
А что - зачем давать гос.заказ своим судостроителям, авиастроителям и прочим машиностроителям?
Берем кредит тратим на списанную в Европе б/у технику.
Работников украинских заводов увольняем и отправляем на заработки за границу.
Потом дружно надеемся на их переводы дабы отдать кредиты.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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