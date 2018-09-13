Прибравши з ринку природного газу непотрібних посередників між "Нафтогазом" і населенням, цей ринок стане набагато чистішим
Дивися повний текст Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:24
Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу
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Дивися повний текст Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:05
В переводе на доступный для понимания язык, пан Коболев озвучил намерение стать руководителем единственного "естественного" монопольного поставщика газа... Он ведь с нами в европу идет, о "3 энергетическом пакете" хоть краем уха слышал?
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