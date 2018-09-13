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Коболєв розповів, що може
позитивно вплинути на ціну газу

Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:24

Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу

Пропонуємо до обговорення:
Прибравши з ринку природного газу непотрібних посередників між "Нафтогазом" і населенням, цей ринок стане набагато чистішим

Дивися повний текст Коболєв розповів, що може позитивно вплинути на ціну газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:05

В переводе на доступный для понимания язык, пан Коболев озвучил намерение стать руководителем единственного "естественного" монопольного поставщика газа... Он ведь с нами в европу идет, о "3 энергетическом пакете" хоть краем уха слышал?
Radon
 
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