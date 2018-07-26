|
|
Програма мільярдної допомоги від ЄС містить 18 умов —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі одного млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 — для другого.
Дивися повний текст Програма мільярдної допомоги від ЄС містить 18 умов — Президент
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84499
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:22
І що це за умови?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1454
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор