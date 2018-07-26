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Програма мільярдної допомоги
від ЄС містить 18 умов —...

Програма мільярдної допомоги від ЄС містить 18 умов —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:22

Програма мільярдної допомоги від ЄС містить 18 умов —...

Пропонуємо до обговорення:
Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі одного млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 — для другого.

Дивися повний текст Програма мільярдної допомоги від ЄС містить 18 умов — Президент.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:22

І що це за умови?
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