Про це повідомив прем'єр-міністр України.
Дивися повний текст Вторинна медична допомога за направленням сімейного лікаря буде надаватися безоплатно - Гройсман.
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:50
Вторинна медична допомога за направленням сімейного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вторинна медична допомога за направленням сімейного лікаря буде надаватися безоплатно - Гройсман.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:50
Вторичная мед помощь - это не только анализы. Это и кардиология, и реанимация, и хирургия, и т. д.
Откуда деньги, Зин?
Ведь бюджет медицины все тот же остается, это у армии, полиции, СБУ и секретариата Президента рост.
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