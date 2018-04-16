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Вторинна медична допомога
за направленням сімейного...

Вторинна медична допомога за направленням сімейного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:50

Вторинна медична допомога за направленням сімейного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України.

Дивися повний текст Вторинна медична допомога за направленням сімейного лікаря буде надаватися безоплатно - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:50

Вторичная мед помощь - это не только анализы. Это и кардиология, и реанимация, и хирургия, и т. д.
Откуда деньги, Зин?
Ведь бюджет медицины все тот же остается, это у армии, полиции, СБУ и секретариата Президента рост.
antey1969
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