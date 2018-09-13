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В Україні днями видадуть
10-мільйонний біометричний паспорт

В Україні днями видадуть 10-мільйонний біометричний паспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:54

В Україні днями видадуть 10-мільйонний біометричний паспорт

Пропонуємо до обговорення:
Біометричні паспорти отримали вже майже 10 мільйонів громадян України.

Дивися повний текст В Україні днями видадуть 10-мільйонний біометричний паспорт.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:54

Сколько из этих 10 миллионов уже катались в "Вену на оперу и на чашечку кофе"? Что ни говори, а в Германии, к примеру, с визой задают вопросов меньше. Видел в Болгарии украинцев, которые по безвизу приехали, они обсуждали как на 5-10 евро дешевле на автобусе, чем на самолёте. За 5 евро в строй Европе не купишь в кафе/баре/пивной и 2 бокала пива, бывает, что 5-км и на один бокал не хватит.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 21:56

  link654 написав:Сколько из этих 10 миллионов уже катались в "Вену на оперу и на чашечку кофе"? Что ни говори, а в Германии, к примеру, с визой задают вопросов меньше. Видел в Болгарии украинцев, которые по безвизу приехали, они обсуждали как на 5-10 евро дешевле на автобусе, чем на самолёте. За 5 евро в строй Европе не купишь в кафе/баре/пивной и 2 бокала пива, бывает, что 5-км и на один бокал не хватит.


Строй-Европа? 5км на один бокал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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