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Порошенко пояснив, навіщо потрібні зміни в Конституції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:09
Пропонуємо до обговорення:
Україна йде в НАТО не з порожніми руками, а пропонує альянсу одну з найсильніших армій континенту, зазначив президент.
Дивися повний текст Порошенко пояснив, навіщо потрібні зміни в Конституції
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:10
а народу Украины это надо?...
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