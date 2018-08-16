Про це повідомив CEO групи компаній EVO Микола Палієнко.
Дивися повний текст EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою управлятиме рада директорів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:12
EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою управлятиме рада директорів.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:12
к сожалению по мере роста розетки качество обслуживания клиентов стало падать, и очевидно предстоящие изменения не повысят качество обслуживания клиентов...
|