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EVO і Rozetka створять
об'єднану компанію, якою...

EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:12

EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив CEO групи компаній EVO Микола Палієнко.

Дивися повний текст EVO і Rozetka створять об'єднану компанію, якою управлятиме рада директорів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:12

к сожалению по мере роста розетки качество обслуживания клиентов стало падать, и очевидно предстоящие изменения не повысят качество обслуживания клиентов...
Тракторист
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