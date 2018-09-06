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Порівняння цін на нові iPhone у різних країнах (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 вер, 2018 06:14
Пропонуємо до обговорення:
Під час презентації нових продуктів від Apple була озвучена рекомендована ціна флагманів iPhone Xs і iPhone Xs Max – 999 доларів та 1099 доларів відповідно.
Дивися повний текст Порівняння цін на нові iPhone у різних країнах (таблиця)
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