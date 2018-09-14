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Дефіцит бюджету США
в серпні зріс удвічі

Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 06:51

Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі

Пропонуємо до обговорення:
Доходи бюджету зменшилися на 3,2% - до $219,115 млрд.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі.
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 06:51

Дефіцит держбюджету США в серпні склав $214,148 млрд, що майже вдвічі перевищує показник за той же місяць минулого року ($107,689 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.

Доходи бюджету зменшилися на 3,2% – до $219,115 млрд.

Я чогось не розумію, як може дефіцит майже дорівнювати доходам бюджету?
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