Доходи бюджету зменшилися на 3,2% - до $219,115 млрд.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 вер, 2018 06:51
Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі.
Додано: Суб 15 вер, 2018 06:51
Я чогось не розумію, як може дефіцит майже дорівнювати доходам бюджету?
|