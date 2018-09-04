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Бориспіль запланував побудувати новий термінал на місці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 вер, 2018 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
Дивися повний текст Бориспіль запланував побудувати новий термінал на місці старого
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R2
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Додано: Суб 15 вер, 2018 08:33
Извините, а другие терминалы в это время пустуют
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papchik
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