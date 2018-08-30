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Дизайнер представив пляшку
шампанського для космічних...

Дизайнер представив пляшку шампанського для космічних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 08:52

Дизайнер представив пляшку шампанського для космічних...

Пропонуємо до обговорення:
Французький дизайнер Франсуа де Голль розробив пляшку для шампанського, яка дозволить розливати напій у невагомості. Передбачається, що винахід стане в нагоді космічним туристам, яких наступного року планують відправити в космос компанії Virgin Galactic і Blue Origin, пише AFP.

Дивися повний текст Дизайнер представив пляшку шампанського для космічних туристів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 08:53

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