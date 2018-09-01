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Кличко анонсував відкриття
нового парку на Троєщині

Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 09:25

Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Кличко розмістив відеоролик, де показав як тривають роботи з облаштування нової зони відпочинку.

Дивися повний текст Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині.
R2
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