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Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 вер, 2018 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Кличко розмістив відеоролик, де показав як тривають роботи з облаштування нової зони відпочинку.
Дивися повний текст Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині
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Додано: Суб 15 вер, 2018 09:26
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