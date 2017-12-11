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Прокуратура выдала бойца
АТО стране-агрессору

Прокуратура выдала бойца АТО стране-агрессору
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 11:29

Прокуратура выдала бойца АТО стране-агрессору

Муслим Чеберлоевский утверждает, что с осени 2017 года Тимур Тумгоев был на передовой
Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский подтвердил в комментарии корреспонденту LIGA.net, что экстрадированный по запросу РФ уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев является членом его батальона и принимал участие в боевых действиях.
"С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014-2016 гг, когда действительно шли конкретные бои… Но боевые действия и сегодня продолжаются", - сказал Муслим Чеберлоевский.
По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени Шейха Мансура, и правоохранители знали об этом.
Также Чеберлоевский подтвердил, что структурно его батальон входит в Украинскую добровольческую армию Дмитрия Яроша.
Командир также отметил, что есть еще несколько разыскиваемых россиянами чеченцев, принимавших участие в русско-чеченских войнах, которых в Украине сейчас "таскают по судам и задают какие-то вопросы".

На убой. Выдали бойца стране-агрессору.
http://repost.net.ua/?p=16645
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 11:31

Выдали своего Героя стране-агрессору! Какая еще Сирия, когда он воевал за нас на Донбассе? Прокуратура теперь будет верить в рашистские байки? Такое решение мог принять только только предатель о коллаборационист! И зам. такие решения не принимает, это подстава, это дело рук луценка! Видать, мало ему особняков, торговых центров и провайдеров! К ответу подонков! Украина, вставай! Пора выходить на улицы и привлекать этих тварей к народному суду!
Следующий шаг - они сдадут нас всех путлеру как сдали Крым, если будем молчать.
И при чем тут, вообще, Сирия, и почему выдавать рашистам? Логики нет, точнее, она рашистская, значит, отсутствующая, как и веры в рашистские байки там нет, просто 100-процентный коллаборационист.
val1963766
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Повідомлень: 43
З нами з: 12.08.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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