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Понад 22% українських
заробітчан у Польщі хотіли б...

Понад 22% українських заробітчан у Польщі хотіли б...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 12:02

Понад 22% українських заробітчан у Польщі хотіли б...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому 64% опитаних заявили, що працюють у Польщі за робочою візою, 26,8% - за біометричним паспортом, 4,6% - мають посвідку на проживання.

Дивися повний текст Понад 22% українських заробітчан у Польщі хотіли б переїхати до цієї країни.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 12:02

Трындеж. В нормальной стране хотят жить все 100%.
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